Благовіщення належить до дванадцяти головних свят у християнському календарі. Дізнайтеся, що воно означає, коли буде в 2020 році, як потрібно відзначати і чого не можна робити в цей священний день.

Якого числа відзначають свято в 2020 році

Якщо дата Пасхи мінлива, то у Благовіщення вона не змінюється, і кожен рік його зустрічають строго в певний день. Ось тільки числа католики та православні відзначають порізно – 25 березня та 7 квітня відповідно. В обох випадках Благовіщення Пресвятої Богородиці, найчастіше, потрапляє на Великий піст.

Що означає Благовіщення

Свято з'явилось на честь Діви Марії, Богоматері. Він символізує добру звістку про непорочне зачаття Сина Божого. Ця історія докладно описана в Священному писанні, а конкретно – в Євангелії від Луки.

Як сказано в Біблії, після заручення Марії з Йосипом в місті Назарет до дівчини вночі явився архангел Гавриїл приніс благу звістку: Дух Божий зійшов на неї, і в утробі Марії зародилося немовля, яке в майбутньому стало Спасителем людства. Збентежена діва повірила в слова архангела і відповіла: "Так буде Мені по слову твоєму".

Приблизно з другого століття повідомлення Марії сприймають, як початок спокутування християн, адже послух Святої Діви врівноважує первородний гріх Єви.

З четвертого століття придумали інше трактування: спокута почалася з дня зачаття Ісуса, яке збіглося з весняним рівноденням. Останнє здавна називають датою створення Землі. Крім того, спокута в момент смерті і воскресіння Ісуса – Пасхи. Тому датою вибрали 7 квітня – за дев'ять місяців до Різдва Христового.

В 1582 році Папа Римський Григорій XIII ввів в ужиток більш точний календар, названий “григоріанським”. В результаті святкування Благовіщення перенесли на 25 березня, а Різдва, відповідно – на 25 грудня. Тому і виникли розбіжності в календарях, адже православні відмовилися переносити свята і продовжують відзначати 7 квітня і 7 січня.

Цікавий факт: у Середньовіччі багато християнські народи вважали Благовіщення початком року. Наприклад, в Англії традиція протрималася до другої половини 18 століття.

Свято назвали “Благовіщенням”, іншими словами: повідомленням благої вести, приблизно в сьомому столітті. Раніше свято називали по-різному: "День привітання", "Проголошення Марії", “День зачаття Христа”. У православній конфесії його повністю називають: "Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії".

Цій події присвячена одна з найвідоміших молитов: "Богородице Діво, радуйся". Її, як і "Отче наш", вважають обов'язковою до прочитання під час ранкової молитви і зачитують на всіх святкових літургіях. У католиків на заході ця молитва відома під назвою "Аве Марія" або “Радуйся, Маріє”. За християнськими канонами, це перші слова, які архангел сказав Богородиці.

Традиції Благовіщення: як святкувати

Благовіщення — спокійне свято, його прийнято присвячувати добрим справам. Традиційно в цей день не проводяться гуляння. Віруючі збираються у вузькому колі і за скромним столом. Зате дозволяється послабити піст – разом з пісними стравами можна їсти рибу і випити склянку вина. Не забудьте про цю можливість.

Але якщо Благовіщення припадає на Страсну седмицю завершальну Великий піст, то потрібно дотримуватися максимально строгих обмежень. Тобто, не вживати навіть рибу та олію. На щастя, в 2020 році ці події не збігаються.

В рідкісних випадках Благовіщення збігається з Великоднем, так буває 12 раз на 532 роки. За останній час збігу відбувалися в 1912 і 1991 роках, а наступне буде в 2075 році. Явище називається “кіріопасха”, що означає “господственная” та “справжня” Пасха. Звичайно, таке буває тільки за православним календарем.

Християни вірять, що Благовіщення подвоює свою чудесну силу разом з великим святом Пасхи. І богослужіння присвячують не лише Воскресіння Христа, але і благої вісті про його народження. Якщо ж свята не збігаються – на Благовіщення у всіх храмах влаштовують дзвін — благовіст. Священики благословляють хліб і вино, а потім роздають їх парафіянам. Завершує святкування вечірня служба, під час якої читають тропар та акафіст.

Згідно з віруваннями, в день Благовіщення Бог благословляє землю. Тому відразу після свята настає ідеальний час для посіву. Але перед цим варто сходити до храму, щоб освятити насіння і просфори. Останні потрібно зберігати в хаті за іконами до перших посівів, як знак милості Господньої. Тоді земля буде родючою і дасть щедрий урожай.

Що можна робити в цей свято так це спалювати стару солому, що накопичилася за зиму, старий одяг та інші непотрібні речі. Прийнято також запалювати багаття і стрибати через них, як на Івана Купала. Здавалося б, язичницька традиція, але християни теж вірять в очисну силу вогню. Нібито, з Божою допомогою він очищає тіло і дух і від усякої скверни.

Як кажуть у народі, Благовіщення – найкращий час, щоб звернутися до Господа, просити в нього щастя і фінансового благополуччя. Для цього існує спеціальний ритуал Для цього потрібно в святковий день вийти на вулицю, вибрати найбільшу зірку на нічному небі, загадати бажання і вимовити змову: "Боже, дай мені велику славу!".

З Благовіщенням прийнято вітати всіх своїх близьких, друзів і знайомих.

На Благовіщення часто випускають в чисте безхмарне небо білих голубів – символів благої вести, і Святого духа. А вдома прийнято прикрашати ліліями або зображеннями цих квітів, що символізують невинність Марії.

В Україні є свій унікальний звичай. Здавна на Благовіщення молоді дівчата зустрічали весну і танцювали танок, який називається "кривим танцем". Вони шикувалися по кривій лінії і танцювали під народну пісню: "А в кривого танця".

Що заборонено робити на Благовіщення 2020

В це свято не можна нічого давати іншим людям зі свого будинку, навіть друзям – інакше настане бідність. Те ж саме стосується боргів.

Під час Благовіщення не можна ходити в перукарню і стригтися. Більш того, не варто причісується і мити голову. У народі кажуть: «Птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете».

Не можна надягати новий одяг – він порветься чи забрудниться.

Не рекомендується в'язати або шити – так можна заплутати власну долю.

Краще взагалі не працювати, як і в будь-якій іншій двунадесяте свято, хоча прямої заборони на це немає. Просто церква рекомендує присвятити святковий день Господу, відвідати обряди в храмах. Але якщо не встигли заздалегідь, можна готувати їжу, пекти паски та виконувати інші термінові, але прості завдання.

До Благовіщення не можна їхати далеко з дому, будь відрядження або подорож краще відкласти на наступний день, інакше трапиться біда.

Не можна напиватися, християнство в цілому не заохочує зловживання алкоголем, особливо під час великих свят.

Незважаючи на те, що Господь благословляє землю до Благовіщення не можна працювати в полі та на городі, сіяти зерно, садити саджанці. Краще розпочати посівну відразу на наступний день – тоді врожай буде багатим.

Згідно з народним повір'ям, на Благовіщення не можна запалювати в будинку свічки – так можна продивитися святий ангельський світ.

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