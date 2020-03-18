Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео по коронавирусу
Зеленский в видео отметил, что на 18 марта в Украине только 14 случаев заболевших коронавирусом в трех областях страны. 10 из них были зафиксированы в Черновецкой области. На втором месте идет Киевская область, где три случая, а замыкает Житомирская - один заболевший. Два человека при этом умерли от коронавируса. Об этом пишет Politeka.
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Президент добавил, что вирус не так быстро распространяется по Украине, как в остальной Европе. Но зато распространяют много фейков, среди которых информация о 400 тысячах зараженных. Это вранье. Зеленский призвал украинцев доверять официальным источникам информации: Минздраву, Правительству, Верховной Раде и ОП Украины.
Ранее мы сообщали, что в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина.
Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.
Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.
По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.
Сообщалось, что карантин в связи с коронавирусом должен быть только для пожилых людей, в противном случае «мир просто обрушится»
Такое мнение в своем блоге выразил известный российско-американский журналист, автор книги о киборгах «Аэропорт» Сергей Лойко.
Автор отмечает тот момент, что зимой 2016-2017 года от гриппа, не считая других ОРВИ, в той же Италии умерли около 50 тысяч человек, из которых более 70% были старше 65 лет. Он согласен, что COVID-19 опаснее, но это – не повод сходить с ума.
Напомним, Лесев раскрыл главную ошибку карантина по-украински
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