Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео по коронавирусу

Зеленский в видео отметил, что на 18 марта в Украине только 14 случаев заболевших коронавирусом в трех областях страны. 10 из них были зафиксированы в Черновецкой области. На втором месте идет Киевская область, где три случая, а замыкает Житомирская - один заболевший. Два человека при этом умерли от коронавируса. Об этом пишет Politeka.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 18. März 2020

Президент добавил, что вирус не так быстро распространяется по Украине, как в остальной Европе. Но зато распространяют много фейков, среди которых информация о 400 тысячах зараженных. Это вранье. Зеленский призвал украинцев доверять официальным источникам информации: Минздраву, Правительству, Верховной Раде и ОП Украины.

Ранее мы сообщали, что в Украине введены штрафы за нарушение правил карантина.

Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.

Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.

По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

Сообщалось, что карантин в связи с коронавирусом должен быть только для пожилых людей, в противном случае «мир просто обрушится»

Такое мнение в своем блоге выразил известный российско-американский журналист, автор книги о киборгах «Аэропорт» Сергей Лойко.

Автор отмечает тот момент, что зимой 2016-2017 года от гриппа, не считая других ОРВИ, в той же Италии умерли около 50 тысяч человек, из которых более 70% были старше 65 лет. Он согласен, что COVID-19 опаснее, но это – не повод сходить с ума.

Напомним, Лесев раскрыл главную ошибку карантина по-украински

А еще Politeka писала, что глава МОЗ выдал суровую правду о коронавирусе в Украине

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Ольга Куриленко ошарашила, чем ее лечат от коронавируса



