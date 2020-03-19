Такого не было больше тысячи лет

Ситуация с коронавирусом в мире может развиваться по четырем сценариям

Об этом заявил известный астролог Евгений Волоконцев на своем YouTube канале. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Он обратил внимание на то, что сейчас большое скопление планет в знаке Козерога.

«Мы знаем, что Козерог – это знак запрета, заморозки, закрытых территорий. Это именно то, что сейчас происходит в мире. В Козероге с 2008 года располагается Плутон, уже третий год располагается Сатурн. Это жесткие планеты. Две самые тяжелые планеты в одном из самых тяжелых знаков Зодиака», - отметил астролог.

По его словам, то, что сейчас происходит в мире, связано именно с этим соединением, которое способно вызывать тяжелые катаклизмы – вплоть до войн. Так, первая и вторая мировые войны были на аспектах Сатурн-Плутон. И происходящее сейчас многие сравнивают с войной.

«Да, это война без войны. Мы воюем с вирусом. Это что-то необычное? Да, тройного соединения в Козероге не было больше тысячи лет, а соединения Плутона и Сатурна в Козероге не было больше 500 лет. Соответственно, действительно, сейчас мир проживает нечто экстраординарное, нечто очень жесткое, по эффектам – это военная обстановка. И мы видим, что происходит с бизнесом людей: многие на грани разорения», - говорит эксперт.

Также он добавил, что имеет четыре варианта того, насколько быстро это может закончиться.

Самая оптимистичная оценка – к 11 апреля.

«Потому что к 11 апреля Меркурий перестанет идти по знаку болезней Рыбам. Именно с 11 апреля Меркурий начинает идти по знаку весны – Овну. То есть, начинается весна – деловая, интеллектуальная весна. Эта оценка выглядит чудесной», - говорит астролог.

Другой вариант, это 5 июня, когда будет довольно тяжелое затмение в знаках Близнецы-Стрелец. Согласно прогнозу, один из пиков вируса болезни может дотянуться до этого летнего затмения.

Третий вариант – тяжелая ситуация продлится до конца года, пока Юпитер не выйдет из Козерога.

«Юпитер – планета богатства – в Козероге находится в знаке своего падения. Падение – это он падает в прямом смысле слова. Мы видим, что богатые люди теряют миллиарды, а обеспеченные люди становятся на край пропасти. До конца года будет крайне жесткая ситуация», - пояснил специалист.

Самый худший сценарий – это три года, пока Юпитер будет в конце Зодиака. То есть, по 2022 год включительно.

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