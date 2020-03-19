Эксперт дала жесткий прогноз, который касается семейных пар не только Украины

Коронавирус COVID-19 может негативно сказаться не только на экономике, но и на семейной жизни людей по всему миру

Об это заявила одна из самых знаменитых "звездных" адвокатов по разводам Великобритании баронесса Шеклтон Белгравийская.

Объясняет свой прогноз адвокат весьма логически - из-за жесткого карантина, введенного во многих странах, люди будут вынуждены месяцами сидеть дома один на один с супругой/супругом. С одной стороны, период карантина – это возможность побыть вместе для людей, которые постоянно работают, а с другой – может спровоцировать волну взаимного раздражения, скандалов, упреков и, как следствие, тяжелых семейных конфликтов.

"У нас бывает пик разводов после совместных летних отпусков или затяжных рождественских праздников, когда супруги неделями находятся вместе. А здесь речь может идти о месяцах самоизоляции! Могу представить, какую это вызовет волну негатива в семьях, как будто бы запертых на космических кораблях. Количество разводов намного увеличится!", - считает баронесса.

Однако у каждого брака есть шанс.

Так, психологи советуют сохранять спокойствие в стрессовой ситуации, не срываться на близких, учиться принимать друг друга, оказывать психологическую взаимопомощь, не читать много информации о пандемии (кроме официальных сообщений госорганов), вместе думать о будущем, сдерживаться от взаимных обвинений, искать больше позитивных мелочей, обнимать друг друга и говорить комплименты.

Ранее сообщалось, что нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту.

Об этом сообщалось со ссылкой на источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.