Мужчина заявил, что не собирается придерживаться каких-то ограничений из-за коронавируса, и не на шутку разозлил соотечественников

В частности, свое мнение по поводу этого человека, уверенного в том. что коронавирус не страшен для молодых людей, высказал известный политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Pоliteka.

На своей странице в Фейсбуке он не скрывал негодование по поводу преступной беспечности некоторых граждан.

«Смотрите на этого мудака. Вот так выглядят убийцы. Это продукт 29 лет деформации нашего общества, в котором нормально считать, что можно разносить вирус, убивающий стариков (кстати, это заблуждение, что только стариков), а ты при этом не причем», – пишет он.

Исходя из этого, автор в который раз убеждается в том, что причина всех бед Украины – не кризис и не политики. Ее корень значительно глубже.

«Украина сейчас входит в этот водоворот разрушенная и ослабленная, потому что у нас насквозь гнилое общество, где нет этической ответственности. Поэтому неудивительно, что это общество умирает. Его убивает пох@изм, вульгальный материализм и безответственность», – подчеркивает Романенко.

Он высказал надежду, что этого самоуверенного товарища таки найдут и оштрафуют по всей строгости закона, поскольку пришло время прививать подобным особям нормальную этику.

В комментариях большинство читателей согласились с точкой зрения автора.

«Показывали в Одессе как в кафе сидят. Таких веселых дурачков, как персонаж из видео, надо штрафовать», «вот му**ло, это ж оно только с Польши приехало? Хотя бы для вида постеснялся б говорить», «Наивная особь!», «Вот его по прибытии сразу в буцигарню принудительно на пару месяцев», «Это броуновское движение, именно потому и выпирают из Польши и др. стран, потому что люди эти дикие, невменяемые эгоисты, зачем на них тратить деньги и сохранять им зарплату в той же Чехии или Польше, если они неадекватные жмуры и чихать им на угрозы социума», «Это тупое ч*о не знает, что с ним будет завтра и что будет с его родными», – негодуют пользователи.

Смотрите на этого мудака. Вот так выглядят убийцы. Это продукт 29 лет деформации нашего общества, в котором нормально считать, что можно разносить вирус, убивающий стариков (кстати, это заблуждение, что только стариков), а ты при этом не причем. Потому я все эти годы говорил и буду говорить, кризис в нашей стране это не поводу экономики, или политических институтов. Это поводу этики и социальных отношений. Украина сейчас входит в этот водоворот разрушенная и ослабленная, потому что у нас насквозь гнилое общество, где нет этической ответственности. Поэтому неудивительно, что это общество умирает. Его убивает пох@изм, вульгальный материализм и безответственность. Надеюсь малолетнего дебила найдут и оштрафуют по всей строгости новых законов. Пора прививать нормальную этику дебилам. Gepostet von Yuriy Romanenko am Samstag, 21. März 2020

Напомним, украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина.

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