Из-за пандемии коронавируса границы Европы могут быть закрыты до двух лет
С таким заявление выступил руководитель чешского кризисного штаба Роман Примула, передает издание Novinky.
По его словам, хотя ситуация в Чехии, как считается, улучшится с середины апреля, оценки не столь оптимистичны для других стран Европы.
"Ситуация в других европейских странах не будет хорошей... Там это займет месяцы и долгие месяцы", - сказал Примула.
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Международные поездки, по его словам, скорее всего, будут ограничены в течение следующего года или двух, а чешские жители должны рассчитывать на летние каникулы в этом году в пределах Чехии.
Заявление Примулы поддержал министр здравоохранения страны.
Отмечают, что чешская граница была закрыта для большинства путешественников на прошлой неделе, за исключением необходимых грузовых перевозок и жителей, проживающих недалеко от границы, которые ездят на работу.
Отметим, ранее с похожим прогнозом выступил один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь.
По словам вирусолога, борьба Европы с коронавирусом может занять около двух лет.
"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.
Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.
"Если бы во всем мире можно было прекратить движение на 4 недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно", - заключил он.
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