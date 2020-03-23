Ситуация в многих европейских странах не будет хорошей...

Из-за пандемии коронавируса границы Европы могут быть закрыты до двух лет

С таким заявление выступил руководитель чешского кризисного штаба Роман Примула, передает издание Novinky.

По его словам, хотя ситуация в Чехии, как считается, улучшится с середины апреля, оценки не столь оптимистичны для других стран Европы.

"Ситуация в других европейских странах не будет хорошей... Там это займет месяцы и долгие месяцы", - сказал Примула.

Международные поездки, по его словам, скорее всего, будут ограничены в течение следующего года или двух, а чешские жители должны рассчитывать на летние каникулы в этом году в пределах Чехии.

Заявление Примулы поддержал министр здравоохранения страны.

Отмечают, что чешская граница была закрыта для большинства путешественников на прошлой неделе, за исключением необходимых грузовых перевозок и жителей, проживающих недалеко от границы, которые ездят на работу.

Отметим, ранее с похожим прогнозом выступил один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь.

По словам вирусолога, борьба Европы с коронавирусом может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы во всем мире можно было прекратить движение на 4 недели, то пандемию можно было бы остановить. Но мне трудно даже представлять, что такое возможно", - заключил он.

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