В Министерстве экономики уточнили список запрещенных видов деятельности на время карантина из-за коронавируса

Уточненный список разместил народный депутат Украины прошлого созыва Алексей Мушак, пишет Politeka.net.

Так, в перечень запрета входят такие виды деятельности, как:

1. Театры, кинотеатры, музеи и дургие развлекательные и культурные заведения;

2. Проводить массовые мероприятия, включая концерты, соревнования и другое;

3. Работа спортивных клубов и фитнес-центров;

4. Кафе и другие заведения (возможна только доставка и на вынос);

5. Рынки (от продовольственных до хозяйственных);

6. Работа ТРЦ, кроме разрешенного списка розничной торговли;

7. Розничная торговля, кроме той, которая указана в списке.

8. Салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения также подпадают под ограничения.

По мнению Мушака, рынки стоит открыть, ведь в них риски заражения такие же, как в торговых сетях.

Как отметила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и на сегодня. Чиновница подчеркнула, что работать продолжают учреждения здравоохранения, промышленности, связи, банки, сети и т.д.

К слову, вышеуказанный пост Алексея Мушака собрал более 100 лайков за восемь часов и много комментариев.

"Сеть супермаркетов "АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания из-за коронавируса. Подорожали продукты так называемого борщевого набора, сахар, макаронные изделия, пшеничная крупа, гречка, мука, яйца", " Ну как бы с рынка этот вирус и пришел, а ты предлагаешь их открыть :-) Понятно, что это другой рынок, но все равно - врядли люди на рынках будут в масках и с дезинфектором", "Это точно? Как-то слишком хорошо что бы быть правдой)", "Если бы еще запретили взыскание арендной платы на время карантина в случае невозможности работать бизнеса. Решением Кабмина было бы еще. Я так понимаю", "Та, нет, друг, на рынках люди в гораздо более тесном контакте, чем в маркетах. Не стоит их открывать", "Пока рестораны честно закрыты и терпят колоссальные убытки, салоны красоты и мобильной связи продолжают спокойно работать и разносить инфекцию", - написали пользователи сети.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

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