​Врачи Италии опубликовали список болезней, которые усугубляют течение коронавируса

Об этом сообщает dialog.ua.

Согласно информации, в особой зоне риска находятся люди с проблемами сердечно-сосудистой системы. В этом случае риск смерти при коронавирусе возрастает на 10,5%. Кроме того, серьезным фактором риска является диабет, гипертония и онкология.

"В зоне риска находятся люди, страдающие от диабета (угроза летального исхода выше на 7,3%), с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,5%), с высоким давлением – гипертонией (на 6%), с онкологией (на 5,6%)", - говорится в публикации.

Ранее китайский вирусолог заявил, что процесс борьбы с коронавирусов в Украине может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

Также мы сообщали, что не так давно в Гонконге взяли у немецкой овчарки тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Это уже второй зафиксированный случай заражения домашнего питомца коронавирусом COVID-19.

Но медики успокоили и заявили, что собаки не являются переносчиками коронавируса штамма SARS-CoV-2. Специалисты предположили, что животное могло заразиться от своего хозяина. Людей с подозрением на COVID-19 госпитализировали, а овчарку поместили в ветклинику.



Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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