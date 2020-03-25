Карантин на всей территории Украины продлили на 30 дней
Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров в среду, 25 марта.
Отмечается, что решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве.
Таким образом, карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать до 24 апреля. С возможностью продления.
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Дополнительно к этому решение Кабмин постановил:
- должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Держпроспоживслужби;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Отметим, на время карантина из-за COVID-19 украинцев ждут некоторые послабления.
Так, с 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в этот период.
С 1 марта по 30 апреля 2020 в случае просрочки выплат банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки. Это распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.
Кроме того, прекращается взыскание штрафов за просроченную оплату коммунальных услуг, однако это не значит, что можно не платить вообще.
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