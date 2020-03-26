Кабинет министров ввел в Украине карантин из-за коронавируса и порекомендовал сидеть дома. В связи с этим "Укрпочта" изменила режим работы, запустила доставку лекарств и другие полезные услуги, которыми может воспользоваться любой украинец.

Введение в Украине карантина с 12 марта по 3 апреля — одна из важнейших мер по пресечению распространения коронавируса. Были закрыты все метро, прекратили работу авиа и железнодорожный транспорт, в принудительный отпуск и на удаленную работу отправились миллионы украинцев. Не работают торговые точки и рестораны, кинотеатры, большинство компаний внедрили ряд изменений в свою деятельность, в том числе и «Укрпочта».

На 26 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, пять летальных исходов, один человек вылечился. Гражданам настоятельно рекомендуют избегать столпотворения людей, самоизолироваться, носить маски, меняя их каждые 1-2 часа (при дефиците их можно сделать своими руками).

В связи с быстрым увеличением числа заболевших на коронавирус, на собрании 25 марта Кабинет Министров продлил карантин в Украине на 30 дней, то есть до 24 апреля, также был введен режим чрезвычайной ситуации по всей Украине (не путать с чрезвычайным положением). Условия карантина ужесточаются.

Источник: uezd.com.ua

Доставка лекарств "Укрпочтой"

23 марта Кабмин Украины дал разрешение операторам почтовой связи (61 компания) заниматься доставкой лекарств. Об этом сообщило на своей странице в Facebook Министерство инфраструктуры, ссылаясь на Владислава Криклия. Он пишет, что все эти действия сосредоточены на обеспечении нуждающихся всеми необходимыми медикаментами, одновременно снижая скопление граждан в аптеках.

Так, «Укрпочта» теперь будет доставлять лекарства людям. В Киеве и других областных центрах, где аптек очень много, действует тариф 35 гривен, а в остальных населенных пунктах эта услуга — бесплатна. При этом, получать свои заказы можно как в отделениях «Укрпочты», так и по адресу, прямо к двери.

Важно: наркотические, психотропные, сильнодействующие, а также ядовитые лекарства остаются под запретом транспортировки операторами почтовой связи. Имеются и проблемы с доставкой лекарств, которым необходим специальный температурный режим для хранения.

Источник: tradenix.com

Также «Укрпочта» будет бесплатно развозить по больницам лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе и халаты, перчатки, маски, бахилы, очки. Эту информацию распространил генеральный директор компании Игорь Смелянский у себя в «Фейсбуке». По его словам, почта будет осуществлять поставки даже в самые отдаленные уголки Украины, в первую очередь самым незащищенным от коронавируса слоям населения (старикам, инвалидам).

Во время карантина с отделений «Укрпочты», или через курьера, каждый желающий может совершенно бесплатно отправить волонтерскую помощь больницам. Такие посылки обозначаются знаком «для больницы».

Стоит учесть, что: в медицинские учреждения областных центров каждая волонтерская посылка не должна превышать 30 кг, а по райцентрах 5 кг, если вес упаковки превышает указанную норму, необходимо разбить ее на две или более посылок.

Бесплатное хранение и безопасная доставка посылок

Ранее представители «Укрпочты» сообщали, что их деятельность будет осуществляться по старому графику. 17 марта было опубликовано заявление, что хранение всех посылок и почтовых отправлений на время карантина будет абсолютно бесплатным. Это касается и «Укрпочты Экспресс», «Укрпочты Стандарт», «Укрпочты SmartBox». Также плата не будет взыматься за хранение посылок, доставляемых из-за границы.

Еще одной мерой пресечения распространения COrona VIrus Disease 2019, введенной «Укрпочтой», является вкладывание почтовых отправлений непосредственно в абонентские ящики людей. Это правило не распространяется на судебные повестки. Как заявляют представители почты, такое решение поможет свести к минимуму контакт сотрудников компании с клиентами, соответственно, снизить риск заразиться. В том случае, если почтовый ящик будет неисправен, его владелец будет проинформирован о доставке посылки путем СМС уведомления или посредством мессенджера.

Источник: realukraine.net

Дополнительные шаги навстречу населению

Кроме лекарств, находящиеся в тяжелой ситуации люди смогут заказать бесплатную доставку продовольствия, в том числе круп, хлеба, питьевой воды. Об этом пожилым людям напомнил Владимир Зеленский. Вместе с тем, он уточнил, что из Китая был доставлен груз с тест-системами полимеразной цепной реакции, еще партия экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и защитных костюмов.

Чтобы каждый человек на планете смог получить посылку, «Укрпочта» вместе со Всемирным почтовым союзом установила чартерное авиационное сообщение. Это позволит обеспечить доставку практически 95% всех отправлений.

Все контакты, включая телефоны отделений и номер горячей линии, «Укрпочты» можно найти на их официальном сайте. Также здесь доступна функция «отследить посылку» (для этого вводим номер отправления). Найти свои отделения можно на специальной странице «Укрпочты», здесь указаны адреса и время работы.

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