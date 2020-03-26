68-летнюю сенатора и мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову из деревни Горки срочно доставили в московский карантинный центр по коронавирусу

Произошло это в среду днем, 25 марта. Отмечается, что сначала Нарусова обратилась за медицинской помощью в одну из ведомственных больниц, и уже оттуда ее увезли в Коммунарку, где располагается центр по коронавирусу.

Матери Собчак провели обследование, а также проверили взятые мазки на COVID-19. Позднее выяснилось, что тест - отрицательный, пишут российские Телеграм-каналы.

Ранее мы сообщали, также в Коммунарке лежит 78-летний певец Лев Лещенко. Выяснилось, что вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови. Артиста поместили в реанимационное отделение.

В настоящее время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остается в реанимации и ждет результаты анализов на коронавирус.

По состоянию на 26 марта в России зарегестрировано 666 случаев заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 163 человека, случаи заражения зарегистрированы в 55 российских регионах. Также известно, что 36 заболевших излечились, более 120 тысяч находятся под наблюдением.

В Украине по состоянию на 22 часа 25 марта зафиксировано 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Напомним, пятой жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковской области, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирус. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

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