В Іспанії вже більше загиблих, ніж у Китаї

Коронавірусом у світі заразилося 471 783 осіб станом на ранок 26 березня

Такі дані наведені на сайті my.ua/coronavirus. Там можна відслідковувати статистику по всіх країнах. Також представлена детальна інформація щодо захворюваності по регіонах України.

Кількість померлих від коронавіруса в світі - 21 306 (інформація на 07:00). Число видужали при цьому становить 114 858 осіб.

Найбільше заражених в наступних країнах:

Китай - 81 727

Італія - 74 386

США - 69 171

Іспанія - 49 515

Німеччина - 37 323

Іран - 27 017

Франція - 25 600

Швейцарія - 10 897

Великобританія - 9 640

Республіка Корея - 9 241

Зазначимо, що Італія та Іспанія вже випередили Китай за кількістю смертей від коронавіруса:

Італія – 7503

Іспанія – 3647

Китай – 3291

Іран – 2077

Франція – 1333

США - 1050

Таблиця видужали по країнам і регіонам:

Хубей (Китай) - 61 201

Іран - 9 625

Італія - 9 362

Іспанія - 5 367

Франція - 3 900

Республіка Корея - 4 144

Німеччина - 3 547

Відзначимо, в Україні 149 випадків COVID-19, з них 6 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадку.

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