Коронавірусом у світі заразилося 471 783 осіб станом на ранок 26 березня
Такі дані наведені на сайті my.ua/coronavirus. Там можна відслідковувати статистику по всіх країнах. Також представлена детальна інформація щодо захворюваності по регіонах України.
Кількість померлих від коронавіруса в світі - 21 306 (інформація на 07:00). Число видужали при цьому становить 114 858 осіб.
Найбільше заражених в наступних країнах:
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Китай - 81 727
Італія - 74 386
США - 69 171
Іспанія - 49 515
Німеччина - 37 323
Іран - 27 017
Франція - 25 600
Швейцарія - 10 897
Великобританія - 9 640
Республіка Корея - 9 241
Зазначимо, що Італія та Іспанія вже випередили Китай за кількістю смертей від коронавіруса:
Італія – 7503
Іспанія – 3647
Китай – 3291
Іран – 2077
Франція – 1333
США - 1050
Таблиця видужали по країнам і регіонам:
Хубей (Китай) - 61 201
Іран - 9 625
Італія - 9 362
Іспанія - 5 367
Франція - 3 900
Республіка Корея - 4 144
Німеччина - 3 547
Відзначимо, в Україні 149 випадків COVID-19, з них 6 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадку.
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