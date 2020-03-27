В администрации президента РФ выявлен случай заболевания коронавирусом

ЧП в Кремле подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия. Мне известно только об одном случае. С президентом он не контактировал», - заявил он.

Также Песков подтвердил, что он присутствовал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, где был также Лев Лещенко, у которого позже выявили коронавирус.

На торжестве в честь Аллы Крутой присутствовали также Николай Басков, Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Александр Ревва, Ани Лорак. Последняя, кстати является близкой подругой Игоря Крутого.

В то же время источники российского РБК сообщают, что инфицированы коронавирусом один или двое человек. Кроме того, еще один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ.

В свою очередь пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно, по ее словам, в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

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