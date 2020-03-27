Родственников погибшего от коронавируса даже не предупредили, как правильно обращаться с телом

Об этом в интервью журналистам рассказала дочь умершего Анна Полищук, пишет издание Овід.

По ее словам, после смерти медики из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам тело для захоронения, не предупредив, как правильно это нужно делать.

Анна призналась, что медики вынесли тело ее умершего от COVID-19 отца в мешке из больницы и закрыли дверь.

"Умер папа утром. Позвонили из больницы моей сестре, сказали, чтобы приехала своим транспортом, с гробом и забрали тело. С мужем на своем бусе сестра поехала за папой. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Когда сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в бус засунуть...", - рассказывает дочь погибшего.

Она также добавила, что лишь спустя два часа из здания клиники к ним вышел врач в защитном костюме и помог поставить гроб в транспортное средство.

"Папу повезли в деревню. Моя сестра с мужем, которые имеют троих детей, без всякого защиты пихали тело, это в голове не укладывается. Люди в селе боятся, отказались выкопать могилу. Мэр Монастыриска нашел человека, который выкопал могилу. Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что был вечер", - резюмировала она в общении с журналистами.

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По словам очевидцев, большинство людей в толпе без масок и каких-либо средств защиты. Качественную проверку на предмет температуры и прочих симптомов коронавируса провести каждому практически невозможно.

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