В сети появилась инфографика, в которой сравнивается распространение "китайского" вируса по дням в Украине и Италии (с разницей в почти месяц, учитывая, что у нас вспышка началась немного позднее)

Как передает Politeka.net, инфографикой в своем Телеграм-канале поделился политолог Юрий Романенко. По его мнению, Украина идет по "испанскому" сценарию: цифры говорят сами за себя.

Согласно свежим данным, по состоянию на 10 часов 31 марта, в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Если количество заболевших в Украине продолжит расти такими же темпами, то вполне возможно, что страну ждет подобное потрясение, как Италию, которая на сегодня остается в пятерке наиболее пострадавших от COVID-19 государств.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 30 марта Италия занимала второе место по количеству подтвержденных случаев (после США) — более 4 тысяч новых зараженных и +849 смертей, что стало рекордным показателем с начала эпидемии (всего заболевших - 101 739).

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее мы сообщали, Романенко заявил о неожиданном способе распространения вируса, поставившего мир на колени, в связи с чем, по его мнению, карантин бесполезен.

Политолог в своем Телеграм-канале рассказал об исследовании Национального института охраны здоровья и окружающей среды Нидерландов, которое показало, что вирус передается через сточные воды. Это значит, что люди-носители, сами того не осознавая, заражают и окружающую среду.

«Получается, что мало находиться в карантине, но это еще и должен быть абсолютно автономный карантин. Интересно, что покажет анализ стоков на Бортнической станции в Киеве», - подчеркнул Романенко.

Напомним, Романенко рассказал, как изменится Украина после пандемии коронавируса.

Также Politeka писала, что Романенко предрек Украине коллапс из-за коронавируса: "этого можно избежать, только если...".