В Украине изменили правила лечения больных китайским вирусом

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновленных стандартах оказания медицинской помощи тем, кто заразися, говорится, что госпитализировать будут:

больных с подозрением/подтвержденным заболеванием в среднем и тяжелом состоянии, а также с признаками пневмонии или дыхательной недостаточности;

людей, которые относятся к группе риска развития осложнений, независимо от тяжести состояния.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

Пациентов, которые попадают в больницу сперва будут сортировать: по тяжести заболевания, необходимости начинать меры медицинской помощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома).

После этого пациенту предоставляют необходимую помощь в зависимости от его состояния.

В частности, беременные женщины с подозрением на заражение должны быть госпитализированы в специализированный стационар. Их лечат с учетом всех предписаний ведения беременности.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику эпидемии по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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