Доктор сделал прогноз по ситуации в Украине с эпидемией "уханьского" вируса

Доктор медицинских наук Виктор Досенко сделал прогноз, когда же закончится карантин в Украине из-за "уханьского" вируса

По словам Виктора Досенко, опыт Китая, Южной Кореи, Ирана показывает, что количество заболевших и умерших от пандемии китайского вируса резко снижается через 2−3 месяца от начала эпидемии, передает Апостроф.

То есть ученый считает, что эпидемия пойдет на спад в Украине, как и в других странах через 2−3 месяца.

"Этому есть несколько причин. Одна из важнейших: в человеческой популяции возникает коллективный иммунитет. Ну и, конечно, карантинные ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией", - считает ученый.

Виктор Досенко считает, что карантин в связи с эпидемией "уханьского" вируса придется продлить и он не закончится до майских праздников.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что только благодаря карантину эпидемия в Украине начала развиваться не чересчур быстрыми темпами. К тому же нашей стране сравнительно не велика смертность от вируса - она держится на уровне около 2,4%.

Ко всему прочему, он выразил сомнение, что теплая погода помешает распространению вируса.

"Об этом свидетельствует то, что эпидемия охватила страны, в которых зимой так же тепло, как у нас летом - Индию, например", - отметил ученый.

Стоит отметить, что в Украине на время карантина, как минимум до 24 апреля, запрещены все массовые религиозные мероприятия, в частности празднование Пасхи. То есть Пасху в этом году встретим у себя дома.