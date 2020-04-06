Мажорка из Киева не стесняется выпивать на камеру, а потом садится за руль люксового Mercedes
Об этом в своем Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.
Как рассказывает Геращенко, имя "новой Зайцевой" - Анна Краснова, а по Киеву со скоростью 200 км/ч она ездит на Mercedes, который зарегистрирован на ее маму.
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"Аня любит красоваться тем, как она ездит с запредельной скоростью, и регулярно публикует видео об этом в своих социальных сетях. В ночь с 2-го на 3-е апреля автомобиль Анны не остановился по требованию патрульных полицейских. После короткого преследования по улицам ночного Киева, патрульные вынудили Анну остановиться. Прибор для измерения алкоголя показал, что Анна управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - добавил замглавы ведомства.
По словам Антона Геращенко, на мажорку за нарушение был составлен административный протокол по статье 130 КУпАП - вождение в состоянии алкогольного опьянения, а вердикт вынесет суд.
Стоит отметить, что эта статья предусматривает штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав сроком на один год.
«Не будьте такими как Анна Краснова! Не садитесь за руль после употребления алкоголя. Не превышайте скорость. Не снимайте одной рукой селфи, когда вы ведёте машину. Берегите свои жизни и жизни окружающих. Другие люди тоже хотят жить, а не погибнуть под колёсами очередной «зайцевой» или «красновой», - обратился он к украинцам.
Подытоживая, Антон Геращенко добавил, что в Раде находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для таких водителей.
"Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём - небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", - резюмировал он в своем Facebook.
"Надо пожизненно лишать прав!", "Абсолютно верно!", "Оштрафовать и мести тротуары для начала", "Таких только на бабло разгружать: чем больше штраф- тем быстрее Аня поймет, кто тут л*шара, "15 суток слишком мало", - поддержали украинцы инициативу МВД об ужесточении наказания.
Напомним, Зайцеву могут выпустить из тюрьмы уже 3 апреля: новый поворот в деле о ДТП в Харькове.
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