Установлена максимальная сумма заработка, которая будет учтена при назначении пенсии

Стоит отметить, что для исчисления пенсии учитываются выплаченные средства после принятия Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Из указанных сумм, по действующему Закону, фактически были уплачены страховые взносы соответствующие зарплате.

Подчеркнем, что ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" гласит, что максимальная величина единого взноса равняется максимальной сумме дохода застрахованного лица (15 размеров минимальной зарплаты), пишет Минфин.

Таким образом, максимальная сумма заработка, который может быть учтен при назначении пенсии, в 2020 году составляет 70 845 гривен с расчетом принятой минимальной зарплаты (4723 гривен).

А также, согласно статистике ПФУ, показатель средней заработной платы за 2020 составил 10 583, 10 грн.

К слову, в результате принятого 1 апреля постановлению Кабмина, ПФУ обязан заняться дополнительными ежемесячными выплатами пенсионерам, а также индексацией пенсий. Такие затраты составят примерно 33 млрд грн.

Напомним, на днях стало известно, что ПФУ начал выплату компенсации к пенсии за апрель людям старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ПФУ подчеркнули, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

Ранее сообщалось, что в новом проекте бюджета предлагается увеличить расходы на пенсии для населения на 19,7 млрд гривен. Сейчас эта статья бюджета составляет 172,6 млрд гривен.

В целом изменения направлены на то, чтобы обеспечить основные потребности страны в условиях пандемии. При этом предлагается урезать расходы на менее актуальные цели.

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