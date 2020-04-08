Несмотря на эпидемию вируса из Китая, чиновники решили ослабить карантин и разрешили работу ряда предприятий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, сегодня чиновники внесли изменения в документ, который ограничивает работу предприятий в стране в связи с распространением болезни. Теперь разрешается: почтовая и курьерская деятельности, строительные работы, работы по сбору и заготовке отходов, учреждения для торговли строительными материалами, а также химчистки.

Кроме того, документ вводит процедуру обязательной госпитализации лиц, которые пересекают границу Украины.

Как сообщалось ранее, украинцам работоспособного возраста разрешат ходить на работу, движение общественного транспорта частично восстановят.

По словам чиновников, в конце апреля могут смягчить карантин, благодаря чему некоторым гражданам разрешат вернуться на работу, и будет частично возобновлено движение транспорта.

"... Так как угроза распространения вируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - отметил глава Кабмина.

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