Несмотря на эпидемию вируса из Китая, чиновники решили ослабить карантин и разрешили работу ряда предприятий
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, сегодня чиновники внесли изменения в документ, который ограничивает работу предприятий в стране в связи с распространением болезни. Теперь разрешается: почтовая и курьерская деятельности, строительные работы, работы по сбору и заготовке отходов, учреждения для торговли строительными материалами, а также химчистки.
Кроме того, документ вводит процедуру обязательной госпитализации лиц, которые пересекают границу Украины.
Важное предупреждение: чем обернется прогулка с котом вместо собаки на карантине, "никогда так не делайте"
Доктор Комаровский назвал крепкий напиток, который поможет во время эпидемии: "Можно использовать"
Чемпионка мира без капли стыда показала шикарное тело: возраст формам не помеха
Врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото
По словам чиновников, в конце апреля могут смягчить карантин, благодаря чему некоторым гражданам разрешат вернуться на работу, и будет частично возобновлено движение транспорта.
"... Так как угроза распространения вируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - отметил глава Кабмина.
Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, Денег не хватит даже на...".
Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."