Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории России

Как сообщают журналисты Униан, такое заявление Песков сделал отвечая на вопрос можно ли воспринимать слова президента РФ Владимира Путина о том, что "печенеги и половцы терзали нашу страну" как территориальные претензии к Украине, поскольку эти события тысячелетней давности происходили прежде всего в Киеве.

Так, Песков все же признал, что Украина сейчас находится на территории, которую когда-то называли Киевской Русью. Но в то же самое время, добавил, что из истории России Киевскую Русь тоже нельзя выкидать.

"Территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью. И действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь - и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете", - отметил пресс-секретарь президента России.

При этом он признался, что Владимир Путин сам добавил в свое выступление на совещании с главами регионов по китайскому вирусу слова о печенегах и половцах.

"Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали", - рассказал Песков.

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