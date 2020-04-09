Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна, висміяли за сумнівний засіб проти китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, фотографія представника Кремля напередодні з'явилася в російських ЗМІ і соціальних мережах.

Нещодавно на одній із нарад у Кремлі Дмитро Пєсков з'явився без маски, але з бейджем, який називають "блокатором вірусів". Пізніше прес-секретар Путіна зізнався, що сам купив це пристосування в аптеці.

Так званий "блокатор" представляє з себе бейдж, всередині якого знаходиться картридж з діоксидом хлору. Речовина поступово виділяється з пористого мінерального сорбенту. Нібито, діоксид хлору знезаражує повітря в межах одного кубічного метра і пригнічує віруси грипу А і аденовіруси.

Багато експертів скептично висловилися в ЗМІ з приводу таких бейджів. Вони відзначили, що ефективність "блокаторів" проти коронавіруса не доведена випробуваннями. До того ж, діоксид хлору є отруйним для людини.

Користувачі їдко висміяли Дмитра Пєскова. Коментатори сумніваються в адекватності самого прес-секретаря і всього оточення Володимира Путіна. Деякі навіть порадили почепити потенційно отруйний бейдж самому російському президентові.

"Тут головне не заважати"; "Хто б сумнівався в інтелекті оточення Путіна"; "Так нехай носить самоліквідатор, його справа..."; "Обома руками бери кажу!"; "Господи боже, Ісусе Христе прийми раба твого вусатого і плішивого заодно"; "Швидше загнеться і дідові нехай два повісить"; "Шефу купи"; "Труїть Путіна газом!", - пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, Путін нерозумно зганьбився з подарунком від Лукашенка: «Карлик розбушувався».

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