Карантин из-за китайского вируса вписал свои правки на рынке недвижимости. Сейчас снять жилье можно на 20% дешевле, чем месяц назад

Арендодатели пошли на уступки - в Украине порядка 3 миллионов человек остались без работы, самоизолировавшись дома. Однако, хоть аренда квартир и подешевела, после карантина цены будут пересматриваться, естественно, в сторону увеличения, передает "Сегодня" со ссылкой на члена совета Ассоциации риелторов Украины Эдуарда Бразаса.

"Мы понимаем, что если сейчас что-то можно снять очень дешево, то это не надолго", – отмечает эксперт.

В среднем аренда жилья в Киевской области снизилась на 7%, отмечают аналитики OLX. То, что большинство "посуточников" выставили квартиры на долгосрочную аренду, не вызвало большого влияния на рынок.

"В Киеве сдаются десятки тысяч квартир, и пару тысяч "посуточников" погоду не сделают. Да, предложения растут, но и многие сняли свои объекты с аренды, чтобы переждать карантин", – добавил Бразас.

В то же время в Украине вырос спрос на жилье за городом. В этом секторе наблюдается существенное подорожание. По сравнению с мартом прошлого года цены на дома в Киевской области увеличились более чем на 50%.

Также взвинтили цены на дома на Закарпатье, Волыни, в Львовской и Николаевской областях.

Самые выгодные варианты оказались на Одесчине (жилье подешевело на 12% по сравнению с мартом прошлого года) и Житомирщине (если год назад запрашивали 3350 за аренду дома, то на сегодня - 2200 гривен).

Примечательно, что на днях в парламенте зарегистрировали законопроект №3255, которым предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины и уменьшить арендную плату на 50% в период действия форс-мажорных обстоятельств. Срок найма жилья автоматически продлевается на период продолжения таких обстоятельств, а также арендодатель не сможет досрочно расторгнуть договор аренды в течение карантина. Но, учитывая, что большинство риелторов находятся "в тени" и не платят налоги с доходов, то на них такой закон, если будет принят, никак не повлияет.

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