Скандальная российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая террористов "Л/ДНР", дала неожиданный совет боевикам на Донбассе

Так, во время своего очередного визита в оккупированный Донецк, посоветовала им готовить детей к "последней и страшной войне".

Такое преступное заявление она сделала в интервью пропагандистскому ресурсу Украина.ru.

Отмечается, что Чичерина в ответ на вопрос одного из боевиков, "полагающегося на женскую интуицию и талант певицы", что она думает по поводу окончания войны, ответила: "будет еще хуже".

По ее словам, сейчас необходимо готовить детей Донбасса к войне с Украиной, ведь они должны быть всегда напоготове.

"Мы идем к чему-то более страшному и масштабному, но на этом пути будут и прекрасные мгновения, которыми обязательно следует дорожить. А так – надо просто правильно воспитывать детей, чтобы дети были готовы к последней и страшной войне", – заявила Чичерина.

Также ранее сообщалось, что Чичерина заявила якобы причиной ухудшения отношений между украинцами и россиянами стали американцы.

В то же время она считает украинцев "своими". Она уверена, что вся Украина станет российской. Также рок-исполнительница считает, что РФ готова "принять" оккупированные украинские территории, ведь "другого выхода нет".

"все они наши. Просто у них произошел такой п*ндосский выверт мозга. Я была в Украине до войны. Существуют небольшие отличия – на севере России, чтобы начать танцевать, зрителям нужно выпить. А украинцы сразу заводятся, начинают женщин в небо кидать. А так все одинаковы", - заявила певица.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.