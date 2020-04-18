В этом году последний день Великого поста перед Пасхой - Великая суббота (Страстная суббота) приходится на 18 апреля

Это шестой день Страстной недели, в который заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней. Этот день посвящен воспоминанию о погребении и пребывании в гробе тела Иисуса Христа, а также приготовлению к Пасхе — Воскресению Христа.

Страстная суббота является одной из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия. Так, запрещается:

кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

употреблять спиртные напитки;

смеяться, танцевать и петь;

заниматься рыбалкой или охотиться;

заниматься тяжелой работой - убирать, стирать, гладить, шить;

мыться.

Зато в этот день хозяйки, как правило, красят яйца и пекут куличи.

А так как, страстная суббота считается днем мира и доброты, поэтому принято просить прощения у своих родных и близких, раздавать милостыню, а родственникам и близким готовить подарки.

Ранее мы сообщали, в связи с карантином из-за пандемии китайского вируса, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан отказаться от посещения храмов на Пасху, 19 апреля. Вместо этого украинцам предложили смотреть богослужения по телевизору.

Пасхальную службу Православной церкви Украины покажут на каналах "1+1" и "UA:Перший" в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00. В то же время на телеканалах "Интер" и "Украина" состоится прямая трансляция богослужения Украинской православной церкви (УПЦ МП). Богослужение Украинской греко-католической церкви на Пасху 2020 покажут 19 апреля с 7:30 до 11:00 на каналах "ICTV" и "UA:Перший".

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

Как сообщала Politeka, Пасха 2020: история и значение праздника, чего нельзя делать.