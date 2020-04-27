В сети возмутились наличием иностранных продуктов на прилавках супермаркетов в то время, как украинские фермеры вынуждены выбрасывать продукцию

Как передает Politeka.net, соответственные снимки появились в соцсетях.

На кадрах видно, что на прилавках находятся капуста, чеснок и помидоры, которые завезены из-за рубежа.

"Один вопрос, каким волшебным образом на прилавки супермаркетов попадают овощи из-за границы, на овощное сообщения карантина не распространяется?", - задался вопросом криворожский депутат Николай Колесник.

Пользователи сети были солидарны с таким словами.

"Зато наша 30-35 грн", "На заграничных овощах зарабатывает поставщик , таможенник , каких-то ещё пару чиновников и продавец, а на отечественных овощах производитель и продавец", "Границы на замке, ага...".

"Свои ранние овощи, фермеры из Херсона, выбросили на помойку, потому что нет возможности их продать, к сожалению таковы реалии нашего времени", "А наши фермеры выбрасывают помидоры, огурцы, капусту на свалку, а супермаркеты, продают албанскую. Нет слов", "Видимо из Албании выгоднее везти, чем из Херсона", - писали в сети.

Напомним, что более херсонских 300 аграриев митинговали из-за закрытия овощных рынков на Херсонщине, протестующие перекрыли трассу международного значения.

Теперь людям ничего не остается, как сбывать свои скоропортящееся товары в супермаркеты, которые, пользуясь ситуацией, диктуют сельхозпроизводителям свои оптовые цены.



А один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы, которые привез в микроавтобусе.

Этим он хотел показать, что овощи и ягоды просто сгнивают, поэтому аграрии вынуждены их выбрасывать.

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