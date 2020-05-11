Стало известно, в каких регионах стоит ожидать ухудшения погоды

Свежий прогноз в своем Facebook озвучила известный синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, зима хочет взять реванш в Украине.

Она предупредила, что холодный атмосферный фронт принесет завтра, 12 мая, в Украину похолодание в виде мокрого дождя со снегом.

Неприятный сюрприз в виде снега следует ждать жителям Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, и Ровенской областей. А вот в Карпатах ожидаются сильный снег и метели.

Пока западные регионы Украины будет засыпать мокрым снегом, на Севере, Центре и во второй половине дня Юге - ожидаются дожди, а местами даже грозы.

Температура воздуха 12 мая снизится в западных областях Украины после сегодняшних +26+28 градусов до +13+17 градусов. В остальных же регионах будет тепло: +17+21 градусов, а на Востоке и Юге - от +22 до +25-ти.

Ухудшение погоды Наталья Диденко прогнозирует и в столице. 12 мая ожидаются дожди с грозами. Усилится северо-западный ветер, а температура после сегодняшнего рекорда снизится до +19+20 градусов. В среду в Киеве будет также холодно - +13+14 градусов. Несмотря на снижение температуры, осадки уйдут, и в столице покажется солнце. Вся ближайшая неделя в украинской столице будет "свежей", а 14-го мая вероятен дождь.

Ранее мы писали, что этим летом украинцев ждет уже привычная жара, но не обойдется и без неприятных сюрпризов.

По словам климатолога Надежды Максименко, обычно после холодной зимы бывает жаркое лето и наоборот. Однако в этом году такого ждать не стоит, несмотря на аномально теплую зиму. Она пояснила, что это тепло могло компенсировать прошлое лето, которое было довольно прохладным.

В свою очередь, предстоящее лето обещает быть традиционно жарким, без непривычных холодов.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.