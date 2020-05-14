Еще совсем молодой

В сети появилось фото молодого украинского бойца, погибшего от пули снайпера в зоне ООС

Украина лишилась еще одного защитника 13 мая. Как сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА, погибшим оказался старший солдат Александр Карпик. Боец был родом из Винницкой области. На момент гибели ему было всего 24 года.

Военный получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера в Луганской области. Врачи сделали все возможное, однако во время операции боец скончался.

Нардеп Лариса Билозир на своей странице в Фейсбук уточнила, что трагедия произошла возле села Катериновки, где в результате обстрела были ранены еще два бойца ВСУ. Карпик служил в 30-й бригаде Новоград-Волынского полка. В армии успел прослужить четыре года. Был не женат.

Дата и время прощания с бойцом еще не назывались.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Об этом пишет пресс-служба Львовского горсовета.

Андрей Суприган служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени (в 2015-м и 2016 годах).

В 2008 году Андрей Суприган закончил Лицей имени Героев Крут во Львове, в 2012-м – Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

Напомним, появились трагические подробности гибели майора-спецназовца Андрея Супригана.

Как сообщала Politeka, украинцы простились с героиней АТО: "До последнего дня была на передовой".

Также Politeka писала, что Украина лишилась бойца, в ВСУ поразили деталями.