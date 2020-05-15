Украина простилась 24-летним военным Александром Карпикой, который погиб в результате выстрела снайпера в Луганской области

Похоронили воина в пятницу, 15 апреля, в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области.

Как сообщают местные СМИ, попрощаться с защитником родины пришли десятки жителей села и побратимов погибшего. Втречали тело военного, стоя на коленях.

Александр Карпика родился в 1996 году. В зоне проведения боевых действий он служил старшим солдатом, химиком отделения радиационной, химической и биологической защиты 12-го отдельного полка оперативного обеспечения.

Известно, что боец с 2016 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

Александр Карпика погиб 13 апреля в 17:00 в районе села Катерынивка Попаснянского района Луганской области. Снайпер нанес огнестрельное сквозное проникающее ранение, когда военный занимался обустройством инженерных позиций. Медики боролись за его жизнь, однако во время операции боец скончался.

А 16 мая военный должен был идти на ротацию, не дожил три дня.

У него остались мать, отчим, двое братьев и сестра.

Украинцы высказывают соболезнования родным героя.

«Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. 😔 Как же больно осознавать, что страшная война оборвала такую молодую жизнь. Покойся с миром. Ты Герой, а Герои не умирают! Ты будешь жить в наших сердцах всегда», «Вечный покой душе твоей! Безвозвратная потеря... соболезнования близким», «Помню как хорошего и светлого человека! Перед глазами его лицо с застенчивой улыбкой!!! Это ужас и беда! Эх Саша, жить бы, да жить! Грусть невероятная», - пишут в сети.

Фото: "Тростянецькі Вісті"

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