В МИД Украины сделали уточнение относительно будущего открытия границ в стране

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что при открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также принимать во внимание ситуацию с пандемией, передает "РБК-Украина".

"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", - заявил Кулеба.

Как известно, Украина на период карантина закрыла границы. На данный момент ограничено международное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение как в пределах страны, так и на выезд за границу.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что туристический сезон летом состоится, но будет иметь ряд особенностей, включая противоэпидемические меры.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что закрытые в связи с карантином границы могут открыть после 15 июня.

При этом эксперты сферы туризма прогнозируют, что поездки можно будет совершать уже в июне, начале июля. Ожидается, что украинцев будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция.

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