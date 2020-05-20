Карантин в Украине официально продлили до 22 июня, однако с существенными изменениями

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая.

Постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что оно требует доработки.

Отмечается, что 22 мая карантин будет адаптивным. То есть будет приниматься во внимание эпидемическая ситуация в конкретных регионах. В случае роста заболеваемости местные власти смогут самостоятельно ужесточать ограничения.

Карантин продлили с ослаблениями. Так, с 25 мая запускают метро, ​​а с 22 мая - общественный транспорт.

Кроме того, в Украине вводят определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

"А именно: инцидентность - среднее количество случаев за последние 7 дней, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. население; загруженность коек должна составлять менее 50%. Количество тестов методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. население в течение последних 7 дней. Ослабления применяются и прекращаются на территории региона на основании решения региональной комиссии. У нас вводится 5 этапов, сейчас мы находимся на 1 этапе ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что карантин могут отменить досрочно, в случае резкого падения заболеваемости.

Напомним, что украинцы смогут отправиться на курорты, транспорт запущен: «можно поехать в…».

Как сообщала Politeka, решение врачей стоило жизни тяжелобольному украинцу: "Сейчас карантин, оформлять не будем".

Также Politeka писала, что стартует массовое тестирование украинцев: кому надо бежать в больницу и что будет бесплатным.