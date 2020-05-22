В сети раскритиковали предложение убрать памятники участникам Афганской войны



Напомним, с данной идее выступил журналист и телеведущий Сергей Иванов.

По его словам, Афганская война сильно напоминает происходящее на Донбассе в наши дни, и является для Украины "бесславной и позорной страницей в истории, которая точно не заслуживает почтения и глорификации".

Украинцы не согласились с таким мнение, отметив, что нельзя вычеркивать память о погибших солдатах, которые шли туда по приказу той власти.

"Ну чем эти ребята не угодили? Они пострадали из-за наших "правителей". АТОшники со временем тоже будут свергнуты? Одумайтесь...", "Кому мешают эти памятники, это прошлое его не изменить! Люди погибли! Не по своей воле шли, по приказу Родины! Теперь Родина вычеркивает даже память о погибших ребятах! Грош цена такой Родине!!!".

"Ребята как обидно позорно жить в государстве, где никого и ничего не ценят, меняют законы конституцию историю и для чего все это.", "Прежде чем такое предлагать поговорите со своей совестью если она у вас есть", "Давайте и ветеранов ВОВ перестанем вспоминать, так - как Сталин с Гитлером был союзником до 41 г и разделил Польшу. Скоро и этот период истории подымать будут" . - писали пользователи сети.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

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