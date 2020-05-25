Стало известно, как нынешний президент Владимир Зеленский познакомился с российским музыкантом Валерием Сюткиным в далеких 90-ых

Громкое заявление артист, которому запрещен въезд на территорию Украины, сделал в эфире российского канала, передает Politeka.net.

По его словам, первое знакомство произошло во время выступления коллектива "Браво" в Киеве в 1991 году, когда Зеленскому было всего 13 лет.

Также стало известно, почему Владимир Зеленский, еще не будучи президентом Украины, часто приглашал Валерия Сюткина выступать в "Вечернем квартале".

"Эксклюзив. Нынешний президент дружественного государства Украина, приглашая меня в качестве человека, который играл для "Квартала 95" несколько раз подряд, открыл секрет мне. Говорит: "А знаете, Валерий Миладович, почему именно вы играете для нас?" Я говорю: нет. "91-й год, концертный зал "Украина", мегааншлаги группы "Браво", и мы, скромные студенты, приехали в Киев из другого города Украины, и я вас попросил: проведите нас, пожалуйста, на концерт.

И вы сказали: сколько вас? И я, опустив глаза, сказал: двадцать человек. И вы сказали: ну ладно, ребят, только ведите себя интеллигентно в проходе. И вы нас провели, и мы танцевали. А после концерта пришли поблагодарить вас, и вам кто-то из восторженных зрителей подарил бутылку самогона пять литров. И вы разлили на всех, и на нас двадцать тоже". Он говорит: этого я не забуду. По-моему, начал потихоньку забывать", - поделился воспоминаниями в эфире запрещенный российский музыкант Валерий Сюткин.

"Человек-м*дило", "Что за бред? 13 лет студент?", "Что за пурга? Зеленскому в 1991 году максимум 13 лет! Студент, самогон? Валерий, Вы что спаивали несовершеннолетних?", - поймали украинцы Сюткина на вранье.

Ранее мы рассказывали, как Валерий Сюткин оскандалился заявлением в адрес Украины. По его словам, в сейчас в Украине «не время для гастролей нормальных людей».

Подобное заявление Валерий Сюткин сделал после того, как СБУ запретила ему въезд на территорию нашей страны.

"Это их трудности, не мои. Они, собственно, сами объявили концерт, сами подняли шум и сами запретили. Это, знаете, называется «самообслуживание». Меня никто не приглашал, я ни с кем договора не подписывал. Ну запретили и запретили. Ни я первый, ни я последний", - гневно заявил музыкант.

Напомним, Сюткин поплатился за высказывания об Украине

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.