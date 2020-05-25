Бывший генеральный директор и соучредитель компании "Квартал-Концерт", а ныне депутат Верховной Рады Максим Ткаченко высказался о гастролирующих в РФ артистах

Свой комментарий он дал в интервью "Гордону" в 2016 году, когда еще не был политиком.

"Тяжелым был 2014 год – всех охватила паника, концерты часто отменяли. В 2015-м мы постепенно начали выходить из этого состояния. Мне кажется, концертов в стране стало даже больше, чем до 2014 года", - отметил он.









Кроме того, он высказался и о концертной деятельности Ани Лорак.

"В Украине точно она не наш герой. Она, безусловно, талантливая певица, которая сделала для Украины немало. Но обстоятельства сложились таким образом, что ее концерты в Украине проводить невозможно", - отметил продюсер.

По его словам, ничего не мешает украинским артистам выступать на родине, вместо РФ.



"Вообще, я не понимаю артистов, которые говорят, что в Украине нет работы, и поэтому едут или хотят ехать в РФ. За год мы провели 95 концертов Тины Кароль. К слову, с гастрольным туром Тины мы идем на рекорд – проехали 75 городов Украины с гастролями", - отметил он.

До этого мы писали, что певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине. По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

Напомним, Лорак заступилась за своих "российских друзей".

Как сообщала Politeka, муж "затравленной" Повалий вызверился на украинцев.

Также Politeka писала, что российский певец похвастался, как попал в Киев после Донецка: «У ваших пограничников нет…».