Поэт и драматург Юрий Рыбчинский сделал жесткое заявление об украинском языке

По его мнению, в Украине нужно сделать все для того, чтобы были хорошие украинские журналы, хорошие газеты, хорошие телевизионные фильмы, песни.

Об этом он заявил 2018 года на телеканале "112 Украина".

"Нужно сделать все для того, чтобы были хорошие украинские журналы, хорошие газеты, хорошие телевизионные фильмы, песни. И главное – чтобы люди, которые имеют отношение к украинской культуре, украинскому языку, зарабатывали больше, чем те, кто не имеет", – сказал Рыбчинский.

По мнению поэта, украинский язык красивее, чем русский или другие языки.

"Разве мать навязывает красавицу-дочь кому-то в жены?" – уточнил Рыбчинский.

Он отметил необходимость создания дорожной карты о преференциях украинской культуре и украинскому языку.

"Украинский язык может спасти Украину от России. Чтобы решить проблему, нужно точно знать, какая часть населения говорит на украинском языке… Какая часть говорит на русском и украинском, какая часть говорит на русском, но понимает украинский, какая часть говорит по-русски и не понимает украинского. Все это – наши граждане. А есть еще возрастная составляющая: до 20–30 лет решить все, что связано с памятью, намного легче. Для каждой категории должна быть своя дорожная карта. Государство должно создать курсы… В общем, сделать все, чтобы решить проблему", – считает Рыбчинский.

При этом он подчеркнул, что "враги Украины могут очень хорошо говорить на украинском языке". "Нельзя называть врагом Украины по языковому признаку. Это смешно", – резюмировал драматург.

Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие