Циклон не спешит покидать территорию Украины, поэтому погода в пятницу, 29 мая, будет дождливой в большинстве регионов
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Основной дождевой удар ожидается на Западе, Севере и Востоке. При єтом сопровождать их будут грозы, а возможно и град.
Прояснения в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон.
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Температура ночью ожидается +9 +14 градусов, на Востоке и Юге +12 +16 градусов.
Днем 29 мая похолодает в западных областях до +13 +17 градусов.
В большинстве областей Украины завтра +15 +21 градус, на востоке и в Днепре с районами +20 +24 градуса.
В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода. Однако у видеть ясное небо будет больше шансов, чем в четверг.
Ночью в столице +12 градусов, завтра днем тепло, до +19 градусов.
На расслабляться рано, 30 мая Украину накроет очередной циклон.
Диденко отметила, что июнь принесет в Украину настоящее летнее тепло - 4 числа воздух прогреется до плюс 28 градусов.
Вместе с тем, конец весны и начало лета в Украине будут дождливыми, местами с грозами.
Такие резкие колебания температуры и дождливая погода могут вызывать сонливость у метеочувствительных людей, предупредила синоптик.
Кроме того, при экстремальных термических перегрузках у человека наблюдается нарушения кровообращения и перегрузка работы центров центральной нервной системы.
Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.
Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".
Также Politeka писала, что в июне украинцам несдобровать, погода готовит новый удар: "первая половина месяца...".