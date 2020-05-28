Циклон не спешит покидать территорию Украины, поэтому погода в пятницу, 29 мая, будет дождливой в большинстве регионов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Основной дождевой удар ожидается на Западе, Севере и Востоке. При єтом сопровождать их будут грозы, а возможно и град.

Прояснения в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон.

Температура ночью ожидается +9 +14 градусов, на Востоке и Юге +12 +16 градусов.

Днем 29 мая похолодает в западных областях до +13 +17 градусов.

В большинстве областей Украины завтра +15 +21 градус, на востоке и в Днепре с районами +20 +24 градуса.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода. Однако у видеть ясное небо будет больше шансов, чем в четверг.

Ночью в столице +12 градусов, завтра днем ​​тепло, до +19 градусов.

На расслабляться рано, 30 мая Украину накроет очередной циклон.

Диденко отметила, что июнь принесет в Украину настоящее летнее тепло - 4 числа воздух прогреется до плюс 28 градусов.

Вместе с тем, конец весны и начало лета в Украине будут дождливыми, местами с грозами.

Такие резкие колебания температуры и дождливая погода могут вызывать сонливость у метеочувствительных людей, предупредила синоптик.

Кроме того, при экстремальных термических перегрузках у человека наблюдается нарушения кровообращения и перегрузка работы центров центральной нервной системы.

Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.

Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".

Также Politeka писала, что в июне украинцам несдобровать, погода готовит новый удар: "первая половина месяца...".