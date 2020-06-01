54-летняя телеведущая Алла Мазур успешно поборола онкологическое заболевание и вернулась к работе

На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фото, сделанное в лифте помещения телеканала, передает Politeka.net.

«Приезжаешь в эфирный день в офис - а здесь тебя звезды предостерегают на каждом шагу☝️», – среди прочего отметила она в подписи к «лифтолуку». Под предостережением она имела ввиду стикеры с известными личностями и киногероями, которые призывают ходить в масках во время карантина.

Как видно на снимке, звезда тоже в маске, которая до самых глаз закрывает ее лицо.

В комментариях поклонники не скрывали радости по поводу возвращения любимой телеведущей.

«Уже соскучились💕», «Аллочка, вы очень приятная и хорошая. Человек, который зажигает своим теплом других! Пусть Бог вам даст здоровья!», «Аллочка, ты умница, буду ждать в эфире восхищаюсь твоей силе воли!», «😍😍так соскучилась я за вами», «Очень рада видеть Вас, как раз смотрю новости с вашим участием! Крепкого здоровья Вам и хороших эфиров! ❤», – пишут под фото.

Как известно, в ноябре прошлого года Алла Мазур публично призналась в том, что у нее диагностировали рак.

«Я знаю: об этом не любят говорить публично. Есть желание оставить в кругу близких друзей и родственников. И вспоминают, в лучшем случае, только тогда, когда все прошло. Потому что это очень серьезный вызов. Я тоже поймала себя на таком желании и определенное время так и делала. Но потом поняла: нельзя бояться. Мы должны изменить отношение к онкозаболеваний в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Какую - можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя», – написала она в соцсети.

Украинцы были ошеломлены этой новостью и желали телеведущей скорейшего выздоровления. После долгих месяцев борьбы звезда сумела справиться с тяжелым испытанием.

Напомним, больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.

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