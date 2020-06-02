"Такая рубаха на клубную вечеринку - ок, а не в ВР"

Заместитель председателя Верховной Рады, нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк козырнула стильным нарядом перед Юлией Тимошенко

В сети появилось фото, на котором Кондратюк стоит перед сидящей главой партии "Батькивщина" Тимошенко в белой рубашке на выпуск с большой буквой "V". Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пост журналистки Анны Стешенко в Фейсбуке.

"Стильно, модно, молодежно. Рубашка из новой коллекции Valentino. Цена - почти 26 тыс.грн. Может себе позволить. Только за январь оклад второго вице-спикера составил 23 122 грн, а вместе с премиями Кондратюк получила 33 951 грн.", - написала Стешенко.

К слову, на сегодня минимальная зарплата в нашей стране составляет 4723 грн., так что стоимость рубашки Кондраюк потянула на более, чем пять минималок.

Украинцы оживились в комменариях под этим постом, обсуждая лук нардепа.

"На рубашонку едва наскребла. Все остальное из секонда, купленное на вес. Разве непонятно?"

"Ну это вапще ... дресс-код какой-то надо чувствовать. Такая рубаха на клубную вечеринку - Ок, а не в ВР"

"V - vendetta! Мстят "барыгам" их же оружием)"

Ранее мы сообщали, Тимошенко удивила украинцев необычным фото в Инстаграм, забравшись с ногами на кресло. Политик в деловом костюме комфортно расположилась, не разуваясь.

«После долгого «дня на ногах», - написала Тимошенко.

Кадр тут же стали комментировать.

«Так снимайте туфли!», «Туфли на высоченных каблуках не снимаем 24 часа в сутки», «Очень смело», - писали пользователи.

Кроме того, мы рассказывали, что Тимошенко впервые за долгое время показала своего мужа Александра. Юлия Владимировна опубликовала семейное фото с супругом и дочерью Евгенией в Фейсбуке. Политик приурочила пост ко Дню семьи.

Напомним, Тимошенко после пластики поразила новым лицом, Слуга народа не сдержался.

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