Озвучен важный нюанс относительно того, как Украина может остановить агрессию РФ

Об этом заявил бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, "в этом циничном мире не помогают тому, кто не сопротивляется сам", поэтому очень важно, чтобы Украина сопротивлялась сама, передает «Сегодня».

"Это не гарантия, что будут помогать, это шанс. Если жертва не сопротивляется, то помогать не будет никто. Более того, многие будут отговаривать, мол, не надо сопротивляться, потому что отсутствие сопротивления избавляет другие страны от прямой или косвенной помощи. Поэтому многие заинтересованы в том, чтобы Украина не сопротивлялась. Но не сама Украина", - сказал Илларионов.

Эксперт сравнил сегодняшнюю ситуацию с тем, как в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, финнов не поддержал никто, они сопротивлялись в одиночку. При этом он подчеркнул, что положение Украины сегодня намного выигрышнее: есть реальные союзники и значительно больше возможностей для сопротивления.

«Остается дело за малым, но самым важным – за желанием и готовностью к сопротивлению агрессии», - отметил он.

Илларионов также добавил, что Украина сможет остановить агрессию РФ, если будет заниматься укреплением своей государственности, экономики, обороны, системы безопасности.

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