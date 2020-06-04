Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять украинцев. После ситуации с кофе в ресторане и штрафом, гарант умудрился снова навлечь на себя "гастрономическую" беду
Как передает Politeka.net, глава государства опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное в Каменец-Подольском. Президент показал "высший пилотаж".
Зеленский с довольной улыбкой, в деловом костюме и белой рубашке, склонился над тарелкой супа и уже успел зачерпнуть ложечку.
"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском - это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!", - сообщил в подписи президент.
Украинцы неоднозначно отнеслись к совету гаранта. Большинство все же пожурили Зеленского, мол, хвастается застольем, когда некоторым даже на хлеб не хватает.
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"Проблем в стране нет?🙄"
"Важлива інфа,як нажарив окорочк😂"
"Він шо п'яний?"
"А как насчёт посадить Порошенко ?"
"Реклама юшки, то кофе, что дальше.."
"Бабок нет на такие супы...😆"
"А у некоторых нет денег хлеб купить знаю лично таких бабушек"
"Шо по дорогам??"
"наелся а потом спать"
"Отдай сало"
"Ммм, а пахне як..."
Ранее мы сообщали, Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан в Хмельницком. Забыв о подписанном им же законе о карантине и необходимых правилах, глава государства похвастался в сети тем, что пьет кофе, при чем вместе с главным санврачом Виктором Ляшко.
"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский о том, что якобы проверял, соблюдают ли в заведении карантинные меры.
Штраф, к слову состаляет 17 тысяч гривен.
Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».
Как сообщала Politeka, Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших на карнтине украинцев: «Сравнительно неплохо».
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