Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять украинцев. После ситуации с кофе в ресторане и штрафом, гарант умудрился снова навлечь на себя "гастрономическую" беду

Как передает Politeka.net, глава государства опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное в Каменец-Подольском. Президент показал "высший пилотаж".

Зеленский с довольной улыбкой, в деловом костюме и белой рубашке, склонился над тарелкой супа и уже успел зачерпнуть ложечку.

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском - это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!", - сообщил в подписи президент.

Украинцы неоднозначно отнеслись к совету гаранта. Большинство все же пожурили Зеленского, мол, хвастается застольем, когда некоторым даже на хлеб не хватает.

"Проблем в стране нет?🙄"

"Важлива інфа,як нажарив окорочк😂"

"Він шо п'яний?"

"А как насчёт посадить Порошенко ?"

"Реклама юшки, то кофе, что дальше.."

"Бабок нет на такие супы...😆"

"А у некоторых нет денег хлеб купить знаю лично таких бабушек"

"Шо по дорогам??"

"наелся а потом спать"

"Отдай сало"

"Ммм, а пахне як..."

Ранее мы сообщали, Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан в Хмельницком. Забыв о подписанном им же законе о карантине и необходимых правилах, глава государства похвастался в сети тем, что пьет кофе, при чем вместе с главным санврачом Виктором Ляшко.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский о том, что якобы проверял, соблюдают ли в заведении карантинные меры.

Штраф, к слову состаляет 17 тысяч гривен.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших на карнтине украинцев: «Сравнительно неплохо».

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