В сети появилось яркое видео удара ВСУ на Донбассе

Во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинскими бойцами был обнаружен и уничтожен минометный расчет боевиков.

Такое видео опубликовал на своем канале в Youtube волонтер Роман Доник. (ЧТобы посмотреть - проскролльте вниз)

Кадры, снятые с воздуха, демонстрируют, как был уничтожен120-мм миномет, обстреливавший позиции ВСУ. Минометный расчет пытался убежать от возмездия (с 9:43 мин), но неуспешно.

"Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны", - сказано в подписи к видео.

Украинцы восхищаются ловкостью военных. "Ай, молодцы парни!", - пишут в комментариях.

Отметим, за сутки, 4 июня российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещено "Минском" вооружение.

Напомним, за май 2020 года на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов.

При этом количество раненых и травмированных почти вдвое выше, их общее число - 94.

Кроме того, в мае украинские военные подбили и ликвидировали 7 единиц вооружения и бронетехники противника.

Напомним, что украинская армия удивила результатом в мировом рейтинге войск.

Как сообщала Politeka, украинские военные поразили командира НАТО.

Также Politeka писала, что ВСУ назвали число героев, отдавших жизнь на Донбассе: «2018 стал черным годом для Украины».