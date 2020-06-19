Украинцев предупредили об ужесточении контроля за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте, супермаркетах и развлекательных заведениях

Об этом во время брифинга 19 июня сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он подчеркнул, что на сегодня ношение маски, использование антисептика и соблюдение социальной дистанции остаются главными мерами, которые помогают избежать заражения.

"Конечно, мы будем реагировать и кроме тех реакций, которые уже были, будут внесены изменения в постановления, каким образом будут усиливаться карантинные меры, сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль соблюдения теми или иными заведениями условий карантина", - заявил Степанов.

Он добавил, что особого контроля сейчас требует ситуация в супермаркетах и транспорте, ведь люди перестали серьезно относиться к соблюдению мер предосторожности.

Также глава Минздрава подчеркнул, что в некоторых регионах в условиях адаптивного карантина вводиться жесткие ограничения. Заведения, которые не соблюдают установленных правил могут закрыть.

"Я имею в виду ограничения работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов", - пояснил министр.

«Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей, созыв региональных комиссий ТЭБ и ЧС", - добавил Степанов.

Также отмечается, что на время карантина приостановлена норма о прохождении профессиональных медосмотров. Теперь они перестали быть обязательными.

Отметим, 19 июня стало известно о новом антирекорде с количеством заболевших китайским вирусом в Украине. Так, за минувшие сутки в нашей стране зафиксирован 921 случай инфицирования.

Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом возросло до 34 984, умерли 985 человек.

За минувшие сутки выздоровели 586 пациентов, всего с начала эпидемии излечились 16 033 человек.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

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