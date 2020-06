Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил ворога. В ході навчань було відпрацьовано вивід операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу "Крило" Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів. В 73 морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів. Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій. Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано виводити розвідників в тил противника з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога. #73МЦСпП #ССО #SOF #ЗСУ Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Військове телебачення України