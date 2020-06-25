Бойцы ВСУ продолжают улучшать навыки ведения боевых действий

Так, недавно в Очакове Николаевской области, были проведены учения сил ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу Фейсбук 73-го морского центра спецподготовки имени кошевого атамана Антина Головатого.

"Очаковские "морские котики" во время учений пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в тыл врага.

В ходе учений было отработано вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию соприкосновения в тыл противника воздушным путем с помощью парашютных систем типа "Крыло".

Операторы Сил Специальных Операций отрабатывали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров", - говорится в сообщении.

HAHO (HIGH ALTITUDE HIGH OPENING) 73 CENTRE UASOF Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил ворога. В ході навчань було відпрацьовано вивід операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу "Крило" Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів. В 73 морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів. Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій. Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано виводити розвідників в тил противника з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога. #73МЦСпП #ССО #SOF #ЗСУ Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Військове телебачення України Gepostet von 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого am Montag, 22. Juni 2020

Ранее сообщалось, Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине.

Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь.

Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла.

Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

Новая встреча лидеров "Нормандской четверки", а также переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в августе-сентябре. Однако, как уверяют эксперты, из-за военных учений, которые могут стать основой для нового вторжения в Украину, встречи на высоком уровне могут не проводить.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".