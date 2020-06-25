Бойцы ВСУ продолжают улучшать навыки ведения боевых действий
Так, недавно в Очакове Николаевской области, были проведены учения сил ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу Фейсбук 73-го морского центра спецподготовки имени кошевого атамана Антина Головатого.
"Очаковские "морские котики" во время учений пролетели на парашютах 15 километров и десантировались в тыл врага.
В ходе учений было отработано вывод операторов 73 морского центра специального назначения через условную линию соприкосновения в тыл противника воздушным путем с помощью парашютных систем типа "Крыло".
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Операторы Сил Специальных Операций отрабатывали вывод группы в условный тыл противника способом HAHO (High Altitude High Opening) с высоты 4 километра, после чего на парашютных системах с оружием, средствами защиты и снаряжением пролетели 15 километров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине.
Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь.
Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла.
Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.
Новая встреча лидеров "Нормандской четверки", а также переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в августе-сентябре. Однако, как уверяют эксперты, из-за военных учений, которые могут стать основой для нового вторжения в Украину, встречи на высоком уровне могут не проводить.
Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."
Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".
Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".