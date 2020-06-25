Бійці ЗСУ продовжують покращувати навички ведення бойових дій

Так, нещодавно в Очакові Миколаївської області, були проведені навчання сил ООС (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця)

Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку Фейсбук 73 морського центру спецпідготовки імені кошового отамана Антіна Головатого.

"Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів і десантувалися в тил ворога.

У ході навчань було відпрацьовано висновок операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію дотику в тил противника повітряним шляхом з допомогою парашутних систем типу "Крило".

Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували висновок групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

HAHO (HIGH ALTITUDE HIGH OPENING) 73 CENTRE UASOF Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів та десантувались в тил ворога. В ході навчань було відпрацьовано вивід операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію зіткнення в тил противника повітряним шляхом за допомогою парашутних систем типу "Крило" Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували вивід групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів. В 73 морському центрі спеціального призначення постійно проводяться навчання по виводу груп на великі дистанції, і 15 кілометрів не є кінцевою метою, оператори 73 морського центру Сил Спеціальних Операцій готуються до польотів на 20 та 30 кілометрів. Під час польоту використовуються радіостанції для підтримання зв`язку між операторами в повітрі та для координації дій. Даний спосіб виведення груп дозволяє приховано виводити розвідників в тил противника з повним екіпіруванням для подальшого виконання завдань в тилу ворога. #73МЦСпП #ССО #SOF #ЗСУ Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Військове телебачення України Gepostet von 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого am Montag, 22. Juni 2020

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