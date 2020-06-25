Бійці ЗСУ продовжують покращувати навички ведення бойових дій
Так, нещодавно в Очакові Миколаївської області, були проведені навчання сил ООС (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця)
Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку Фейсбук 73 морського центру спецпідготовки імені кошового отамана Антіна Головатого.
"Очаківські "морські котики" під час навчань пролетіли на парашутах 15 кілометрів і десантувалися в тил ворога.
У ході навчань було відпрацьовано висновок операторів 73 морського центру спеціального призначення через умовну лінію дотику в тил противника повітряним шляхом з допомогою парашутних систем типу "Крило".
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Оператори Сил Спеціальних Операцій відпрацьовували висновок групи в умовний тил противника способом HAHO (High Altitude High Opening) з висоти 4 кілометри, після чого на парашутних системах зі зброєю, засобами захисту та спорядженням пролетіли 15 кілометрів", - йдеться в повідомленні.
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