У росиян, нет чести сказать, что они воюют против украинцев, это трусость и наглость, но они так делают всегда

Как передает Politeka.net, об этом заявила волонтер и общественные деятель Наталья Юсупова на своей странице в Фейсбук.

"Мы, кто действительно хотим мира в нашей стране, понимает, что оккупанты должны убрать свои войска с украинской территории и будет мир, разве не так? Ну а как? Любите Россию, да кто ж Вам не даёт там жить? Уехали и забыли, так нет, Вы каждый день проклинаете страну в которой живете, людей, которые пришли защитить свои территории. Одно и тоже шесть лет" Бандеровцы, нас убивают, нас то и се", а кто пошёл воевать против украинцев, кто? Откуда оружие, танки и гранаты?", - отметила Юсупова.

Кроме того, волонтер заявила, что украинцы хотят мира, но нам еще предстоит долгая борьба впереди.

"Мы хотим мира, настоящего, где никто не топчет нашу страну, где правит закон и где власть служит народу. Ещё долгая борьба впереди, но если не начать, всю жизнь будем работать на олигархов и кучку мерзавцев", - резюмировала Наталья Юсупова.

Ранее мы писали, что волонтер Наталья Юсупова жестко высказалась относительно скандала с оскорблением депутата в рядах "Слуг народа".

По ее словам, такое отношение к украинкам уже стало нормой.



"В нашей стране, отношение к женщине хуже, чем к рабыне. Мужчина хозяин, а если с деньгами и при должности - вообще Бог. Женщин унижают, убивают, избивают, оскорбляют и никто за это не несёт ответственность. Депутат публично назвал коллегу рабочей бабой и что? Большинство женщин сами себя так называют", - отметила волонтер.

Она уверена, что за такой поступок народные избранники должны понести наказание.

"Вот и депутат, которую склоняли, не стесняясь, быстро приняла извинения и сказала, что инцидент исчерпан. В Америке, да в любой цивилизованной стране, толстый и небритый дядька депутат уже бы сложил мандат, был изгнан из высшего общества и более того, организации по правам женщин растоптали бы его и уничтожили карьеру. Но это у них, а у нас публично оскорблять женщину, это норма. Поговорят пару дней и забудут", - считает волонтер.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал срочное заявление по ужесточению карантина.

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине.