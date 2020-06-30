Оккупационные власти отказались выдавать ветеранам в Крыму доплаты, которые пообещал глава страны-агрессора Владимир Путин

Об этом пожилые крымчане рассказали в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз), передает Politeka.net.

Владимир Путин распорядился выплатить по 75 тысяч рублей ветеранам, которые участвовали во Второй мировой войне. Такой атракцион щедрости президент РФ решил провести к 75-й годовщине победы на нацизмом. Однако многие жители оккупированного Крыма, пережившие войну, "путинские выплаты" так и не получили - среди них Валентина Антоник и 91-летний Куддус Юнусов.

95-летняя Валентина Антоник, которую в 17 лет увезли на работу в Германии, надеялась, что деньги помогут ей и ее небогатой семье. Однако оккупанты заявили, что живущие в Крыму ветераны не подпадают под действие российских законов о социальной защите ветеранов. Так жертвами нацизма власти считают только заключенные концлагерей, а Валентине заявили: "Вы же в Германии просто работали".

"Так обидно, что многие получили те, которые были трудовые", - заявила дочь ветерана, Ольга. Она добавилась, что сейчас семья пытается добиться справедливости подконтрольных России прокуратуре и суде.

Крымский татарин Куддус Юнусов застал войну в 11 лет. Несмотра на юный возраст, стал связным в партизанском отряде, и даже получил ранение во время боевых действий. В 2000 году только Украина признала его ветераном войны и участником освобождения Крыма, а вот у оккупационной власти другое мнение на этот счет. Так за свои заслуги в военное время Юнусов получил только юбилейную медаль - "путинской пенсии" дождался.

"Украина нам дала все. А Россия - ничего", - возмутился ветеран.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

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