З 26 червня по 2 липня 2020 року Державна екологічна інспекція провела 441 перевірку на 237 об’єктах, склала 463 протоколи про адмінпорушення

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook, пише Znaj.ua.

«Загальна сума накладених штрафних санкцій – 115 тис. гривень. До державного бюджету стягнуто 151 тис. гривень. За порушення вимог природоохоронного законодавства розраховано збитків на суму 3 млн 509 тис. гривень. Загальна сума пред’явлених претензій складає 1 млн 631 тис. гривень. Стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку на суму 323 тис. гривень», – прозвітував посадовець.

Андрій Мальований зазначив, що за позовними заявами ДЕІ у Луганській області рішенням суду обмежено (призупинено) діяльність двох суб’єктів господарювання, що завдавали негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Серед резонансних правопорушень за тиждень голова ДЕІ відзначив, що на Миколаївщині за забруднення річки Інгул неочищеними стічними водами пред’явлено претензію МКП «Миколаївводоканал» на суму 508 тисяч 624 гривні.

«На Тернопільщині за незаконну рубку дерев на території Шепетівського військового лісгоспу в лісовому урочищі «Бурдяківці» пред’явлено претензію ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» на суму 1 млн 22 тис. 76 грн. Позовну заяву направлено до військової прокуратури Тернопільського гарнізону», – написав Андрій Мальований.