Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, який повинен був відбутися 1 травня, перенесли на 1 червня

У Київській області вже встановили 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ), і ще 20 камер в самій столиці. Крім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФів у Львівській області. У цілому, до кінця року 220 таких комплексів змонтують по всій країні. Про це передає Politeka.net з посиланням на Фейсбук-сторінку Державного агентства інфраструктурних проектів.

У повідомленні говориться, що програмне забезпечення, а також все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць - готове до початку роботи.

На першому етапі система буде фіксувати факт перевищення швидкості. Пізніше список порушень поповниться проїздом на "червоне світло" і їздою по смузі, відведеній для громадського транспорту.

Порушники будуть отримувати так звані "листи щастя". Зокрема, якщо КАФ зафіксує перевищення швидкості, то власника авто встановлять за номерами і відправлять йому повідомлення з часом і місцем порушення ПДР, а також кодом, за яким він зможе подивитися в Мережі момент порушення. Штраф становить 255 гривень.

У разі, коли виявиться, що власник машини "дав покататися товаришеві" і за кермом був не він, то людина може звернутися безпосередньо до порушника та попросити його заплатити штраф. У такому разі адмінпротокол буде складатися на особу, яка була за кермом.

Раніше ми повідомляли, за словами замміністра МВД Антона Геращенка, система повинна допомогти скоротити кількість ДТП і жертв. В даний час в Україні дорожньо-транспортні пригоди забирають близько 3300 життів на рік, отримують травми приблизно 30 тисяч, при цьому залишаються інвалідами близько шести тисяч чоловік.

Крім того ми писали, що стосується штрафів, то українців порадували скасуванням такових за прострочення кредитів.

Згідно з новими нормами, які діють під час карантину і ще місяць після його завершення, якщо позичальник прострочив плату, не зобов'язаний платити неустойку, штраф та пеню за таке прострочення.

Слід пам'ятати, що нові правила стосуються тільки штрафу - щодо кредиту або відсотків по ньому - то рано чи пізно людині все одно доведеться виплатити, адже карантин у будь-якому випадку завершиться.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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