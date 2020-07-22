История с захватом заложников в Луцке и ее развязка больше походят на цирк, чем на серьезную спецоперацию

Как сообщает Politeka.net, в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев пояснил, почему вся история с ЧП, которое произошло в Луцке 21 июля, выглядит странной.

Он обратил внимание на то, что преступник Максим Кривош, который взял пассажиров автобуса в заложники, не похож на идейного террориста, ведь у него отсутствует четка идеология.

«Вот типа террорист в Луцке. Сценарий тот же, что и с захватом моста-метро в Киеве. Опять в главной роли фигурирует придурок, которого никому не жалко. Абсолютно проспиртованный городской сумасшедший с двумя судимостями… Именно фанатизм толкает людей на дикие преступления. А какая по легенде идея у этого луцкого недоумка? Во-первых, посмотреть фильм «Земляне»…Ну и второе условие этого придурка – чтобы первые лица страны записали тупые обращения. Ну типа они – террористы в законе…Идейная основа всей этой бадяги – полное де**мо», - отметил ведущий.

Отдельно Лесев обратил внимание на то, как власти и силовики повели себя в попытке разрешить ситуацию. При этом его удивило, что в спецоперации не были задействованы ни спецназ СБУ, ни специально обученные армейские части, ни снайперы. Однако и это не все, что вызывает вопросы к операции.

«В погорелом театре обязательно должен быть выход цыганочки на бис. И вот уже сам Зеленский лично разговаривает с террористом по телефону. А потом еще и публикует рецензию на фильм «Земляне», - напомнил Лесев.

Он также обратил внимание на сам момент, когда силовики обезвредили террориста.

«Сначала террорист сдался и его увели. И посмотрите, как его типа захватывают. А потом из автобуса выходят люди. И только минуту спустя с грохотом подъехал БТР, освобождать пустой автобус. Могли бы еще и парашютиста скинуть», - пошутил Лесев.

Напомним, 21 июля вооруженный преступник взял в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке. Он держал их под прицелом целый день, требуя от украинских политиков и предпринимателей выполнения своих требований, однако поздно вечером сдался после личного разговора с президентом.

Напомним, Зеленский разозлился из-за "клоунады" с освобождением заложников в Луцке.

Как сообщала Politeka, луцкие заложники рассказали, как обращался с ними Кривош.

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал о разговоре с луцким захватчиком, видео.