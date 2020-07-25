Президент Владимир Зеленский назначил пожизненные выплаты узкому кругу украинцев

Как сообщает Politeka.net, об этом идет речь в указах №291 и №292, которые появились на официальном сайте главы государства. Оба документа вступили в силу с момента публикации - 24 июля.

Владимир Зеленский своим президентским указом назначил пожизненные выплаты украинцам, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность. Стипендии именные, в сообщении приводится список их 15 людей, которые будут их получать.

Согласно второму указу, государство будет пожизненно выплачивать деньги участникам боевых действий в период Второй мировой войны. Обладателями именных стипений стали 25 человек из Киева, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду другой законопроект. Согласно пояснительной записке, судьи не смогут выпускать под залог граждан, которых подозревают в незаконном производстве, покупке, продаже, перевозке или хранении психотропных, наркотических средств или их аналогов. Если поправки примут, подозреваемых придется отправлять сразу под арест. Сейчас документ рассматривают в профильных комитетах Верховной Рады.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".

Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».